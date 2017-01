Ce soir : Anaïs à un doigt de se faire griller...

On savait qu'Anaïs aimait jouer au Cupidon avec ses amis. Aujourd'hui, elle va encore plus loin en aidant Orlando à préparer sa demande en fiançailles. Jazz fête bientôt son anniversaire, et Orlando compte bien faire de ce jour un souvenir inoubliable. Mais qui dit fiançailles dit bague... Donc pour aider Orlando, Anaïs va essayer de trouver une bague appartenant à Jazz afin de connaître son tour de doigt. Problème : elle semble n'en avoir aucune. Pas grave ! Anaïs a toujours une solution dans son sac... et ce soir, elle va redoubler de créativité pour parvenir à ses fins... quitte à pendre le risque de se faire totalement griller. Jazz va-t-elle comprendre ce qui se trame ? La réponse ce soir, dans l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés, dès 19h15 sur NT1