Ce soir, Anaïs commence à douter sur son couple...

Alors qu'ils semblent très heureux ensemble, Anaïs commence à douter sur la pérennité du couple qu'elle forme avec Antho. Elle confie qu'elle a peur de le rendre malheureux. Leur petit écart d'âge l'amène en effet à penser qu'ils risquent de ne pas avoir les mêmes envies à moyen terme. Anaïs a 28 ans et bientôt des envies d'enfants, alors qu'Antho n'en a que 23 et souhaite continuer à "profiter de la vie". Antho la sent changer d'état d'esprit. Quel est l'avenir du couple dans l'aventure ? La réponse ce soir, dès 19h15 sur NT1. Extrait de l'épisode 35 de La Villa des coeurs brisés - Vendredi 6 janvier 2017