Ce soir, Anaïs et Eddy alertent Cécile sur son comportement

Dès son arrivée, Cécile a fait l'unanimité auprès des cœurs brisés. Venue pour renconter Antony, la belle et très discrète brune a tout de suite tapé dans l’œil de Vincent. Antony étant très attaché à Mélanie, il s'est arrangé pour aider Vincent et Cécile à se rapprocher. Après avoir passé une soirée et une nuit ensemble à l'hôtel, Vincent a proposé à Cécile d'intégrer la Villa. Seule ombre à l'horizon, Eddy et Anaïs trouvent la jeune femme trop lisse... Sachant qu'elle a un fort caractère, ils la convoquent pour la pousser à être plus naturelle et détendue dans la Villa, sans quoi sa relation avec Vincent risque d'en pâtir. Comment va réagir la jeune femme ? Réussira-t-elle à se lâcher ? La réponse ce soir, à partir de 19h15 sur NT1