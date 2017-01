Ce soir : C'est de plus en plus chaud entre Martika et Thomas...

Ce soir, Martika et Thomas se rapprochent nettement. Grand gentleman, le jeune homme a réservé deux surprises à Martika. La première : l'honneur de masser son joli torse de passionné de musculation. Alors que la température est monté d'un cran entre les deux tourtereaux, le jacuzzi va sceller leur complicité. Se sentant en confiance avec Thomas dont l'attitude est irréprochable, Martika se livre au jeune homme et lui avoue qu'elle s'attache de plus en plus à lui. Un sentiment réciproque.qui amène Thomas à passer la seconde et à embrasser Martika. Un baiser langoureux à retrouver ce soir, dès 19h15 sur NT1.