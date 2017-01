Ce soir : C'est de plus en plus chaud entre Tara et Antho...

On ne sait pas si c'est Tara ou le coaching de Lucie, mais le timide Antho du début de l'aventure a totalement disparu. Ce soir, vous le découvrirez plus entreprenant que jamais avec la belle Tara. Lors d'un après-midi au spa, les tourtereaux se montreront plus tactiles que jamais, et la température va très très vite monter... Antho va-t-il réussir à échanger son premier baiser avec Tara ? La réponse dans l'épisode de ce soir, dès 19h15 sur NT1 Extrait de l'épisode 47 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 24 janvier 2017 - NT1