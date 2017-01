Ce soir, les célibataires sont plus mauvais que jamais !

Ils sont frustrés nos trois célibataires ! Ce soir, Anaïs, Vincent et Steven se sentent bien seuls... face au dîner organisé par les couples de la Villa. Pour se consoler, Anaïs propose d'organiser une contre-soirée, et s'amuse à critiquer les amoureux avec Vincent et Steven. Entre Tara et Tony, aucun prétendant n'échappent aux vives critiques des trois amis. Avec eux, mieux vaut mettre sa susceptibilité de côté et espérer qu'ils sachent en faire autant, lorsqu'ils feront à leur tour l'objet de quelques moqueries... Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1