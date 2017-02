Ce soir, la coach se fait coacher !

Sortez les mouchoirs... La saison 2 de la Villa s'achève ce soir. Ce sera l'occasion pour Lucie de revenir sur le parcours accomplis par tous les coeurs brisés qui ont mis leur avenir sentimental entre les mains de cette adorable love coach. Adore, mais surtout performante ! Lucie en a aidé plus d'un à surmonter leurs plus grandes peurs et leurs faiblesses. En guise de remerciements, les coeurs brisés lui ont d'ailleurs proposé une surprise. Aujourd'hui, c'est à son tour de se faire coacher ! Eddy et Anaïs vont donc la soumettre à des exercices qui les ont particulièrement marqués. Un grand moment d'émotion à consommer sans modération. Extrait de l'épisode 55 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 3 février 2017 - NT1