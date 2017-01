Ce soir, quelle décision Vincent et Cécile vont-ils prendre ?

Déçu du comportement de Cécile durant leur dernier date, Vincent décide de s'isoler avec la jeune femme pour avoir une ultime discussion avant de se décider sur l'avenir de leur couple. Cécile lui explique que plus Vincent lui demande de se lâcher, plus elle bloque. Depuis son arrivée dans la Villa, elle est sur la retenue et ne fait pas encore assez confiance à Vincent pour se lâcher. Vincent lui répète ce qu'il lui a déjà dit : il a eu un véritable coup de coeur pour elle. Mais sa personnalité ne lui correspond pas. Quelle décision vont-ils prendre ? La réponse ce soir, à 19h15 sur NT1