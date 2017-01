Ce soir, Martika déclare sa flamme à Antho

Dès son arrivée dans la Villa, Martika avait confié à Jazz et Nathalie qu'elle aimait beaucoup Antho physiquement. Une confession qui était immédiatement remontée aux oreilles d'Anaïs et qui avait provoqué de gros clashs entre les deux jeunes femmes. Mais les choses ont changé dernièrement : Anaïs a quitté Antho, qui est donc à nouveau célibataire. Une opportunité que Martika s'empresse de saisir lors de son excursion avec Antho, Flo et Eve. Alors qu'elle se retrouve seule avec lui, Martika en profite pour lui faire une petite déclaration. Bien que la situation soit un peu compliquée, Martika rappelle à Antho qu'elle a tout de suite ressenti quelque chose en le voyant. Comment Antho va-t-il prendre ces confessions ? Les sentiments de Martika sont-ils réciproques ? La réponse ce soir, dans l'épisode 41 de la Villa des coeurs brisés, dès 19h15 sur NT1.