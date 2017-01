Ce soir, Martika et Tony sont plus seuls que jamais

Après l'énorme clash de la veille, Martika et Tony se sentent plus seuls que jamais. Martika a d'ailleurs choisi de quitter la Villa... pour rejoindre Tony. Elle pense que prendre ses distances avec les coeurs brisés permettra d'apaiser les tensions dans la Villa. Mais lorsque le couple rejoint les coeurs brisés pendant leur petit-déjeuner, leur arrivée est quasi transparente... Une situation que beaucoup auraient eu du mal à vivre. Et pourtant, Tony garde la tête haute et choisit de se concentrer sur sa relation naissante avec Martika. Extrait de l'épisode 50 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 27 janvier 2017 - NT1