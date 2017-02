Ce soir : Martika trahie par Tony ?

Alors que tous les coeurs brisés savourent leur dernier après-midi en République dominicaine, Martika reçoit un texto d'Eddy qui va la faire très rapidement déchanter. Eddy lui conseille de regarder une vidéo disponible dans le téléphone d'Antho. Elle y découvre Anaïs et Tony, plus proches que jamais, en pleine discussion dans la piscine ? Très vite, Martika imagine le pire. Tony s'est-il vraiment rapprochée d'Anaïs, sa pire ennemie dans la Villa ? Ne vous fiez pas aux apparences... et découvrez la suite ce soir, à partir de 19h15 sur NT1