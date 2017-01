Ce soir : Nathalie suivra-t-elle son cœur ou sa raison ?

Séduite par les hommes plus jeunes qu'elle, Nathalie a encore beaucoup de mal à résister à leurs avances. Dans l'épisode de ce soir, Lucie va lui organiser un date très particulier. Elle y retrouvera Kevin, le jeune homme dont elle s'est déjà physiquement beaucoup rapprochée, et Philippe, un homme de son âge. Cela aidera-t-il Nathalie à se décider sur son avenir amoureux ? En a-t-elle vraiment fini avec les hommes plus jeunes ? La réponse ce soir, dans l'épisode 45 de la Villa, dès 19h15 sur NT1.