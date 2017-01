Ce soir, rien ne va plus entre Smaïl et Eddy...

Il a perdu le sourire notre Smaïl... Alors que l'ambiance est à la fête, lui et Eddy semblent tracassés. Distants, ils ne se sont pas parlés de la soirée. Anaïs tente de comprendre les raisons pour lesquelles les tourtereaux sont contrariés et engage la discussion avec Smaïl. Ce dernier explique à Anaïs qu'il n'apprécie pas la manière qu'a Eddy de critiquer ses moindres faits et gestes. La jeune femme aimant particulièrement endosser le rôle de Cupidon, elle est bien décidée à tout faire pour réconcilier les amoureux ! Extrait de l'épisode 52 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 31 janvier 2017 - NT1