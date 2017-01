Ce soir : Tony au centre d'un énorme clash

N'ayant pas apprécié les critiques émises sur son couple par Martika et Nathalie, Jazz est rentrée extrêmement tendue de sa sortie à la plage pendant l'après-midi. A la Villa, la jeune femme tente de garder son calme, mais lorsque Tony ose lui reprocher de manquer de sincérité, Jazz pète un câble. Elle attend qu'Anaïs et Vincent rentrent de leur excursion à Saint Domingue afin de s'expliquer avec Tony et de le confronter au jugement de l'ensemble des coeurs brisés. Une fois tout le monde réuni, Jazz relate les faits à ses camarades et déclenche l'un des plus gros clashs de la saison. A suivre ce soir, dès 19h15 sur NT1 Extrait de l'épisode 49 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 26 janvier 2017 - NT1