Ce soir : Vincent et Antho se battent pour la même femme...

Les prétendants sont à l'honneur ce soir dans la Villa des coeurs brisés. Trois jeunes hommes et une ravissante jeune femme viennent en effet passer la soirée avec les CB. Et l'on peut dire que l'entrée de Tara - la prétendante - est remarquée ! En se présentant à elle, Antho et Vincent tombent immédiatement sous le charme de la belle brune. La guerre est déclarée ! Entre les deux amis, désormais, c'est chacun pour sa pomme. La suite de la rencontre, à suivre ce soir dès 19h15 sur NT1.