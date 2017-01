Ce soir, Vincent lance un jeu dangereux dans la Villa

Dans l'épisode de ce soir, Vincent propose un jeu qui risque de mal de tourner pour certains couples de la Villa. Soumis à des questions, les coeurs brisés vont devoir dire la vérité. Et lorsqu'Anaïs demande à Martika ce qu'elle ressent pour Thomas, celle-ci ne se montre pas très expressive... A croire qu'elle n'éprouve aucun sentiment amoureux pour le jeune homme avec qui elle disait se sentir très bien jusqu'à présent. L'ambiance se tend un peu plus lorsque c'est au tour d'Anaïs de répondre sincèrement à la question d'Eddy. Se sent-elle amoureuse d'Antho ? A en croire sa réponse, il semblerait que non... du moins, pas encore ! Antho doit-il se sentir en danger ? L'un des couples phares de l'aventure semble plus fragile que jamais. Extrait de l'épisode 36 de la Villa des coeurs brisé - Lundi 9 janvier 2017 - NT1