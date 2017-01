Soirée blanche : Jazz effondrée, Martika au taquet

Avant de quitter la Villa pour de bon, Naëlle et Lakhdar organisent une soirée blanche. Mais Jazz est ailleurs... Elle est effondrée par l'annonce du départ de sa "moitié" dans l'aventure. De son côté, Martika ne semble pas très touchée par ce départ et commence à jouer avec Vincent et Antho. Mais ces deux derniers ne semblent pas tomber dans le piège. Le premier s'en amuse mais Antho préfère tenir ses distances avec la jeune femme. Dommage pour la séductrice qui dit avoir eu un vrai coup de cœur pour ce dernier. Extrait de l'épisode 39 de La Villa des coeurs brisés - Jeudi 12 janvier 2017 - NT1