A l'initiative de Mélanie, tous les coeurs brisés passent la soirée dans un bar dansant. L'occasion pour Antho et Anaïs de sceller leur amour. Pour Martika, l'ambiance est tout autre. Toujours isolée la jeune femme fait même de la peine à Mélanie qui tente finalement de l'intégrer. La séductrice se lâche et tape dans l'oeil de Steven qui tente plus ou moins discrètement de s'en rapprocher. Extrait de l'épisode 28 du mercredi 28/12/2016 - NT1