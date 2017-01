Speed dating : les hommes se battent pour Tara

A l'initiative d'Anaïs, Vincent, Flo, Steven et Antho vont avoir l'occasion de se présenter à Tara lors d'une petite séance de speed dating. Si Steven se fait nexter très rapidement, Vincent a un peu plus de temps pour tenter de séduire la belle brune. Et lorsque vient le tour d'Antho... Tara change de comportement et reconnait qu'elle est conquise par le jeune homme. Après délibération, Anaïs annonce à Antho qu'il est l'élu ! Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1