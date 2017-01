Steven et Anaïs testent Terry et Flo

Peu convaincus de la sincérité de Flo et Terry, Anaïs et Steven ont décidé de les tester. Durant leur excursion à Saint Domingue, Anaïs va donc veiller à séduire Flo et Steven en fera autant avec Terry. L'objectif : tester les sentiments de chacun. Séducteur dans l'âme, Flo rentre dans le jeu d'Anaïs et répond à toutes ses avances. Il en profite également pour tester la réaction de Terry qui semble être totalement indifférente à son rapprochement avec Anaïs. De son côté, Steven sent Terry particulièrement réceptive et peine donc à croire qu'elle est réellement venue pour Flo. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1