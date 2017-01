Steven se prend un gros râteau par Martika

Suite au comportement de Steven lors du date de Martika avec Thomas, la jeune femme décide de s'isoler avec Steven pour lui faire part de ses sentiments à son égard. Pour elle, Steven est un ami et rien de plus. C'est donc un nouveau râteau pour le jeune homme. Après son échec avec Stéphanie et Cassandra, le séducteur finit par douter de son sex-appeal. Va-t-il pour autant se remettre en question ? Extrait de l'épisode 31 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 2 janvier 2016 - NT1