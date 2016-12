Steven VS Thomas : qui sera le roi de la punchline ?

Martika désire en savoir davantage sur Thomas. S’il est amené à intégrer la maison des invités, comme elle le souhaite chaque jour un peu plus, il serait intéressant de voir comment le bel éphèbe s’accommode au groupe. Raison pour laquelle, en guise de test, elle l’invite à boire à un verre en compagnie des cœurs brisés. Steven voit cette arrivée d’un très mauvais œil et décide alors de taquiner Thomas auquel il affublera gratuitement le surnom de « Popeye ». De là, une véritable battle de mots voit le jour. Tels des rappeurs à la plume assassine, les deux jeunes hommes se lancent des punchlines plus impressionnantes les unes que les autres et ce, devant une Martika amusée par la situation. Regardez ! — ­­Extrait de « La Villa Des Cœurs Brisés » – épisode 30 – à (re)voir sur MYTF1.