La stratégie diabolique de Lucie pour piéger Eddy (en intégralité)

Lucie a plus d'un tour dans son sac et Eddy va clairement être surpris de ce plan diabolique. Avec l'aide de Nathalie, l'idée est de le faire rencontrer un prétendant sans qu'il le sache. Pour cela, le viril Smail devra jouer le rôle du prétendant de Nathalie, afin de frustrer Eddy. En effet, Smail rentre parfaitement dans ses critères ! Découvrez l'intégralité de son plan, et la suite de la Villa des Coeurs Brisés à 19h15 sur NT1 !