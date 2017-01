Surprise ! La sœur d'Anaïs débarque dans la Villa

On peut dire qu'elle tombe à pic ! Manon, la soeur d'Anaïs fait son entrée dans la Villa et vient réveiller sa grande soeur. Au lendemain de sa rupture avec Antho, Anaïs est très heureuse de retrouver Manon. Très rapidement, elle la débriefe de son aventure et notamment de sa relation avec Antho. Elle explique notamment qu'elle a préféré rompre et souffrir avant de le faire souffrir à son tour. Elle compte donc sur sa soeur pour observer Antho et lui dire s'il est fait pour elle ou non. Extrait de l'épisode 37 de la Villa des coeurs brisés - NT1