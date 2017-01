Tara, cible des critiques des célibataires

Alors que sa relation naissante avec Antho se passe de la meilleure manière possible, Tara devient la cible des critiques des trois célibataires de la Villa : Vincent, Steven, et Anaïs... l'ex d'Antho. Seraient-ils un peu jaloux de voir leurs camarades s'épanouir sur le plan sentimental ? Les trois amis s'amusent en tout cas à critiquer le physique de Tara et leurs rires indiscrets déplaisent particulièrement à Antho qui semble déçu de voir que ses amis peuvent être aussi immatures. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1