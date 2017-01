Tara fait des avances à Flo !

Sentant Antho prendre ses distances depuis quelques jours, Tara s'est découvert des sentiments pour Flo. Elle décide donc de prendre les choses en main et d'aller déclarer sa flemme au séducteur. Un acte culotté, d'autant qu'Antho et Flo se connaissent et étaient amis avant d'intégrer la Villa. Le jeune homme semble en tout cas assez gêné par les confidences de la jeune femme et compte bien en parler à Antho. Extrait de l'épisode 52 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 31 janvier 2017 - NT1