Tara tape dans l'oeil de Vincent et Antho

Pendant le date d'Eddy et Smaïl, les cœurs brisés accueillent de nouveaux prétendants pour la soirée. Une jeune femme et trois garçons (dont Tony) font leur entrée dans la Villa. Tara, la prétendante, tape directement dans l'oeil d'Antho et Vincent. Ces deux derniers sont unanimes : la guerre est déclarée et concernant Tara, c'est chacun pour sa pomme ! Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1