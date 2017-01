En arrivant à la Villa, Thomas fait connaissance avec le père et la mère de Martika, merveilleusement interprétés par Vincent et Eddy. Martika souhaite tester la réaction de son prétendant et voir s'il arrive facilement à s'intégrer auprès du reste des coeurs brisés. Extrait de La Villa des coeurs brisés - Episode 34 - Jeudi 5 janvier 2016