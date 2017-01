Les timides retrouvailles d'Antho & Tara

Alors qu'Orlando, Anaïs et Vincent sont partis s'occuper de la surprise réservée à Jazz, le reste des coeurs brisés part à la plage. Antho et Martika ont profité de l'occasion pour convier leurs prétendants, Tara et Tony. Afin d'être le plus à l'aise possible avec Tara, Antho demande à ses camarades d'éviter toute réflexion gênante vis-à-vis de la jeune femme. Avec elle, il prend les choses au sérieux, et ne souhaite pas tout gâcher à cause de la potentielle "lourdeur" de ses amis. Dommage pour lui, ces derniers ne vont pas manquer de les mettre mal à l'aise en leur faisant comprendre qu'il serait temps de passer la seconde. Extrait de l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 23 janvier 2017 - NT1