Ultime clash dans la Villa : Martika sur le départ ?

Au retour d'Anaïs et Vincent, Jazz débriefe tous les coeurs brisés de sa journée avec Antho, Tara, Nathalie, Martika, Tony et Orlando. Elle revient sur le clash qu'elle a eu le matin avec Nathalie et Martika. Immédiatement, Anaïs prend la défense de Jazz. Et lorsque Jazz raconte que Tony l'a accusée d'être malhonnête, Vincent s'en mêle et attaque Tony. Martika n'a plus qu'une envie : quitter la Villa pour de bon. Extrait de l'épisode 49 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 26 janvier 2017 - NT1