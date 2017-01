Alors qu'il aimerait que Cécile se lâche un peu et lui prouve qu'elle a du caractère et une personnalité bien à elle, Vincent constate que cette dernière reste très calme malgré l'arrivée d'Eve (son ex) dans la Villa. Il commence sérieusement à se lasser de ce comportement mais Cécile n'a pas l'air prête à faire des efforts pour lui prouver qu'elle tient à lui. Extrait de l'épisode 35 de La Villa des coeurs brisés - Vendredi 6 janvier 2017 - NT1