Vincent très déçu par Daisy

Le jeu d'Anaïs tourne mal. Attachés par les poignets, Vincent et Daisy n'ont plus DU TOUT envie de faire connaissance. Pire, Vincent est complètement fermé et ne fait plus preuve d'élégance avec Daisy. Tous deux décident donc de demander à Anaïs de leur redonner leur liberté. Cela aura au moins permis à Vincent de vite comprendre qu'il ne se voit pas en couple avec Daisy. Sa réaction a beaucoup déçu Daisy qui réalise qu'à part une amitié, elle n'arrivera pas à construire grand chose avec Vincent. Extrait de l'épisode 54 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 2 février 2017 - NT1