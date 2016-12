Alors qu'ils se trouvent dans un cadre idyllique, Vincent et Cécile s'isolent et en profitent pour discuter. Cécile explique à Vincent que sa réputation d'homme à femmes lui fait peur. Il essaye de la rassurer sur ses intentions et promet qu'il est sincère. La jeune femme est convaincue... et se laisse embrasser par le beau séducteur ! Extrait de l'épisode 27 de la Villa des coeurs brisés - Mardi 27/12/2016 - NT1