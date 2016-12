Vincent & Cécile : le début d'une belle histoire d'amour ?

Cécile fait l'unanimité auprès des cœurs brisés. A la fin de la soirée, Vincent lui propose de s'isoler à nouveau. Avec elle, il se sent bien. Ils se taquinent et se lancent des regards insistants qui sont parfois plus parlants que des mots. Vincent meurt d'envie de l'embrasser mais souhaite aller lentement, pour une fois. Maintenant c'est sûr : Vincent est vraiment déterminé à changer ! Extrait de l'épisode 24 de la Villa des coeurs brisés - NT1