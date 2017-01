Vincent & Steven conquis par Daisy & Anaïs

Après s'être échangé quelques bonnes blagues, Steven et Vincent se calment et reprennent leur sérieux face à leurs prétendantes. Daisy est venue pour Vincent et Anaïs pour Steven. Toutes deux mères célibataires, elles montrent aux deux célibataires qu'elles ont du répondant. Ces derniers sont conquis. et adoptent chacun leur propre technique de drague. Steven a tendance à aller un peu loin dans la lourdeur, mais cela ne semble pas dégoûter Anaïs. Elle est même charmée par son humour ! Entre Daisy et Vincent, le ton est plus à la provocation. Vincent trouve en elle ce qui lui avait manqué chez Cécile. Extrait de l'épisode 51 de la Villa des cœurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1