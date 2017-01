Ce soir : Vincent & Steven surexcités avant leur date

Aujourd'hui, Vincent et Steven ont une dernière chance de rencontrer LA femme de leur vie en République dominicaine. Ils sont donc motivés comme jamais en se rendant sur le lieu du rendez-vous. Et s'ils savent faire les beaux lorsqu'ils se retrouvent seuls face à leurs conquêtes féminines, on peut dire qu'ils mettent totalement leur finesse de côté lorsqu'il s'agit de se motiver pour aller dater. Leur attitude de "mâle en rut" plaira-t-elle à leurs deux prétendantes ? La réponse ce soir, dans l'épisode 51 de la Villa des coeurs brisés, à partir de 19h15 sur NT1