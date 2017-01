Vincent & Steven ultra chauds avant leur date

Ce matin, Vincent et Steven sont au summum de la motivation,et de la lourdeur... Lucie leur a préparé une ultime rencontre avec deux prétendantes - Daisy et Anaïs - en espérant que les deux célibataires mettent à profit tous les conseils donnés par la love coach, afin de trouver l'amour. Pour la finesse, il faudra attendre un peu...S’entraînant l'un l'autre, Vincent et Steven nous sortent un bel échantillon de répliques dignes de gros lourds de la drague, mais ils assument ! Après avoir fait leur danse de la date, le duo nous partage ses plus belles citations en matière de drague à savoir, "les filles ramenez votre vaisselle, ça va frotter", "enlève ta culotte, c'est moi qui pilote", ou encore "on est comme deux sachets de thé, qui n'avons qu'une envie : retrouver de l'eau bouillante pour infuser". Une séquence très amusante, à regarder avec second degré - naturellement ! Extrait de l'épisode 51 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1