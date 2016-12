Vincent raconte tout sur son date avec Cécile

À peine rentré de date, Vincent se fait interroger par l’inspecteur Eddy ! La fouine de la Villa des Cœurs Brisés essaye de récolter le plus d’informations possible concernant le premier rendez-vous entre Cécile et Vincent… Ce dernier ne perd pas une seule seconde pour tout lui raconter ! En effet, la rencontre s’est très bien passée et Vincent semble conquis par sa prétendante. Peut-être même pour la première fois de sa vie, Vincent s’est senti intimidé par Cécile ! Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !