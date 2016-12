Vincent est très remonté contre Mélanie

Les disputes s’enchaînent et cela pèse sur l’ambiance de la Villa. Les cœurs brisés assistent impuissants à une véritable guerre entre Vincent et Mélanie. Ces derniers s’envoient constamment des piques, et cela commence à énerver sérieusement Vincent. Il se confie alors à Antony sur le manque de communication qui réside entre les deux, et sur l’urgence de la situation. Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés !