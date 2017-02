Vincent : « Je sais écouter les femmes maintenant »

La problématique de Vincent lui a joué bien des tours dans son passé, jusqu’à lui coller une réputation d’homme à femmes sans scrupule… Le Cœur Brisé a donc participé à la Villa des Cœurs Brisés dans l’objectif d’être coaché par Lucie et de rencontrer l’amour. S’il n’a malheureusement pas trouvé l’amour durant son aventure, il a au moins pu progresser dans sa problématique. De plus, son histoire avec Cécile l’a complètement transformé, car le physique n’est plus son critère de prédilection pour commencer une romance ! Aujourd’hui, Vincent a craqué pour Sarah, candidate de la dernière saison de Secret Story.