Vincent se lasse de Cécile

Depuis l'arrivée d'Eve (son ex) dans la Villa, Vincent espère que Cécile va se réveiller et lui montrer qu'elle a du caractère. Au bord de la piscine, la jeune femme guette. Elle sent que Vincent s'intéresse à Eve et commence même à perdre patience... Plutôt heureux, Vincent se joue de la réaction de Cécile. Lassé par son côté "lisse", il n'arrive pas pour autant à la faire réagir. Extrait de l'épisode 36 de La Villa des coeurs brisés - Lundi 9 janvier 2017 - NT1