Vincent et Steven de plus en plus proches de leurs prétendantes

Ce soir, tous les coeurs brisés font la fête pour l'anniversaire de Jazz. Steven et Vincent ont convié Anaïs et Daisy, et Terry - la prétendante de Flo - est également présente aux côtés de Jazz, l'une de ses meilleures amies. Seul hic, elle ne semble pas prêter attention à Flo. Le jeune homme confie donc à Anaïs qu'il ne pourra pas supporter ce comportement très longtemps et envisage même de mettre fin à ce tout début de relation. De leur côté, Steven et Vincent continuent à faire connaissance avec Anaïs et Daisy et cela semble très bien parti... Extrait de l'épisode 51 de la Villa des cœurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1