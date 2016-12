Vincent, un homme changé grâce à Cécile !

Sur un petit îlot paradisiaque, Vincent, Jazz, Anaïs, Antho, Steven et Eddy refont le monde. Jazz envie ses camarades d’avoir trouvé l’amour quand elle cherche encore. Vincent tient à préciser que rien n’est encore fait avec Cécile. Il l’apprécie beaucoup et compte bien tout faire pour que ça marche. Le jeune homme a eu un vrai coup de cœur et se sent changer. Antho et Anaïs en profitent pour lui dire que eux aussi le trouve changer. Quand il parle de Cécile, il ne parle pas que de son physique mais aussi de sa façon d’être et de leur complicité. Vincent serait-il un nouvel homme grâce à Cécile ? Extrait de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1