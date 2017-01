Pascal, le grand frère - Basilio  

Impulsif, agressif et renfermé sur lui-même. A presque 16 ans Basilio est en conflit permanent avec sa mère. Déscolarisé depuis l'âge de 12 ans, cet adolescent rebelle ne fait rien de ses journées. Totalement dépassée, Jessica, sa mère ne sait plus quel comportement adopter avec lui. Plus elle s'obstine à aller vers son fils et plus Basilio se mure dans le silence. C'est une maman au bord de l'implosion qui a donc fait appel à Pascal le grand frère. Mais Basilio, avec son caractère explosif, s'oppose violemment à la présence de Pascal. Le grand frère parviendra-t-il à aller au bout de sa mission ?Une mission tellement périlleuse qu'elle va amener pour la première fois, Pascal, à se livrer lui aussi. Quant à Jessica saura-t-elle reconnaitre ses torts ? Acceptera-t-elle de se remettre en question ?Renouer le dialogue, effacer les rancœurs, rapprocher une mère et son fils avant qu'il ne soit trop tard, c'est la dure mission qui attend Pascal le grand frère…