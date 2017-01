Pascal, le grand frère - Corine  

Impulsive, violente, irrespectueuse. A bientôt 16 ans, Corine en plein décrochage scolaire ne pense qu'à profiter de la vie et n'a plus aucun respect pour sa mère. Elle provoque sa mère en permanence pire encore, elle n'hésite pas à lui prendre de l'argent ou à se servir dans son portefeuille. Depuis que Corine est revenue vivre chez sa mère : conflits, disputes et agressivité sont devenus monnaie courante. Dépassée par la situation Eva, sa mère ne sait plus du tout comment agir avec sa fille.Elle a perdu toute autorité sur Corine. C'est une maman à bout de nerfs, qui a donc fait appel à Pascal le grand frère. Mais Corine, avec son caractère explosif refuse en bloc la présence de Pascal, Le grand frère parviendra-t-il à apprivoiser cette adolescente rebelle ? Eva acceptera-t-elle de se remettre elle aussi en question ? Comprendra-t-elle que ses choix du passé ont des répercussions sur le comportement actuel de sa fille ?Eliminer les rancœurs et permettre à cette mère et à sa fille de renouer le dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est la nouvelle mission de Pascal, le grand frère.