Il était une fois, une jeune fille qui avait perdu sa mère. Elevée par sa belle-mère et sa fille, celles-ci maltraîtaient la jeune fille en la laissant dormir dans les cendres et effectuer seule les tâches ménagères les plus ingrates, on l'appelait Cendrillon. Un beau matin dans la forêt, Cendrillon rencontra un jeune chasseur. Elle ne se doutait pas encore qu'il s'agissait du Prince Victor, à la recherche d'une épouse.