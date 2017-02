EXCLU - Un couple homosexuel participe à l'aventure !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

"On voulait montrer aux gens qu'en étant un couple homosexuel, on pouvait faire les choses aussi bien qu'un couple normal", ont confié Thomas et Stéphane à MYTF1. Mardi soir, vous avez rendez-vous pour un nouveau numéro de

On a échangé nos mamans sur NT1. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, un couple homosexuel participe à l'aventure. Il s'agit de Thomas et Stéphane. Les deux tourtereaux vivent ensemble depuis 7 ans et ont 5 enfants, issus d'une précédente union de Thomas. Stéphane et son compagnon veulent montrer que l'attirance sexuelle ne doit pas être une barrière pour participer à ce genre de programme. "Nul besoin de se cacher, il faut vivre sa vie comme tout le monde", confie Thomas.

Un couple ordinaire

Pour Stéphane et Thomas, participer à l'aventure On a échangé nos mamans est une manière pour eux de montrer qu'ils sont un couple ordinaire, avec des problématiques semblables aux couples hétérosexuels. "Nous sommes tous les deux maniaques", plaisante Thomas. Maniaques et aussi très autoritaires. Chez eux, la saleté n'a pas sa place. Concernant l'éducation, ces derniers y accordent beaucoup d'importance et ne laissent rien passer. "Quand on a 5 enfants à la maison, mieux vaut avoir une organisation militaire, sinon on est vite débordés !", confie le couple.

Un couple solide

Ensemble depuis plus de sept ans, la séparation n'a pas été simple à gérer pour le couple. "C'est la première fois en sept ans qu'on ne se voit pas pendant une semaine, ça n'a pas été évident pour nous", confie Thomas, très proche de son compagnon et ses 5 enfants. Dans l'autre famille, l'immersion n'a pas été simple. "Au départ, je n'étais pas à l'aise. J'arrive chez quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas le nombre enfant qu'ils ont, donc ce n'est pas évident de se sentir à l'aise mais après ça a été". Il faut dire que chez Alicia et son mari, l’éducation est bien différente. Pour eux, c’est "à la cool" et l'intérieur de la maison n'a rien à voir avec le leur. "Quand je rentre la première fois dans la maison et que je vois des choses qui traînent, ça me met vite hors de moi. Chez nous, ce n’est pas comme ça", ironise-t-il.

Une nouvelle amitié de créée depuis l’émission

Thomas revoit régulièrement la famille avec qui il a créé des liens d'amitié. Il faut dire qu’il s’est senti très bien accueilli durant la semaine. "L'expérience a été très bonne pour nous deux, d'ailleurs on les revoit régulièrement. On est partis manger au restaurant et on se voit assez souvent", et d'ajouter "on va essayer de se réunir pour regarder l'émission ensemble le 7 février". En ce qui concerne leurs projets pour l'avenir, le couple a confié à MYTF1 que l'envie d'agrandir leur famille composée essentiellement de filles les titillait. "J'ai 5 enfants de mon côté et c'est vrai que Stéphane aimerait avoir ses enfants à lui, donc c'est en réflexion. Ça ne me dérangerait pas".