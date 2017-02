A peine arrivée, Alicia est effrayée !  

Alicia arrive à destination, elle découvre la maison de Thomas et Stéphane. Avant même d’avoir passé le pas de la porte d’entrée, un mot collé sur celle-ci annonce la couleur : « Ici, on enlève ses chaussures ! » La maman est donc prévenue. Une fois à l’intérieur, elle tombe nez à nez avec un perroquet, voit deux chiens sur la terrasse et constate la présence d’un aquarium. C’en est trop pour la phobique des animaux, elle panique. Regardez !