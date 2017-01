Carole : « Ça sent le furet ! »

Après de longues heures de trajet, Carole, la maman citadine et ordonnée, arrive enfin à destination. Elle découvre alors la maison de Nathalie, et ses premières impressions sont pour le moment positives. Toutefois, une fois la porte d’entrée passée, elle déchante complètement. Et lorsqu’elle découvre la chambre des garçons, c’est un véritable cauchemar. Elle avouera d’ailleurs : « Ça sent le furet ! » Mais pourquoi ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « On a échangé nos mamans » diffusé le mardi 3 janvier sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.