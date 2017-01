Cécile panique, elle ne veut pas se faire coiffer !  

Cécile, la maman garçon manqué, passe une semaine dans le peau de Claudia qui, elle, est très coquette. Elle préside d'ailleurs le comité Miss XL de sa région. Et pour ses nombreux déplacements, elle doit bien évidemment se faire toute belle. Cécile, qui pris sa place, se voit donc dans l'obligation d'honorer les engagements de l'autre maman. A cet effet, un coiffeur à domicile arrive pour embellir sa chevelure, mais Cécile n'est vraiment pas motivée. Elle avouera même : "Moins je me coiffe, mieux je me porte !". — Rendez-vous mardi 10 janvier 2017 à 20h55 sur NT1.